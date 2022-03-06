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Как пользоваться противотанковым комплексом NLAW – ВСУ дали инструкцию (видео)

Павел Чернышук
6 марта, 12:12
Есть несколько этапов перед использованием гранатомета

/ Фото: liga.net, Коллаж: Сегодня

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины рассказало, как пользоваться противотанковым гранатометом NLAW.

Видеоинструкцию командование выложило у себя на странице в Facebook.

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Что важно знать

В Силах спецопераций отмечается, что есть несколько этапов перед использованием оружия. Среди них:

  • проверка оружия;
  • подготовка оружия – присоединение батареи, ее проверка;
  • выбор способа поражения, дальности;
  • установка оптического прицела в боевое положение;
  • использование плечевого и поясного (при необходимости) упора;
  • прицеливание;
  • пуск.

"Важными также являются меры безопасности. Запрещается находиться позади стреляющего ближе 25 метров. В случае стрельбы из помещения необходимо иметь позади себя открытое окно, дверь или брешь в стене с целью выхода избыточных газов", – отметили в командовании.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов есть еще "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси.

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