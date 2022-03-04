Как прошел девятый день войны в Украине – ВСУ

Оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов / Коллаж "Сегодня"

Продолжаются девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.

Об этом сообщает ВСУ.

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Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Они использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

"На Волынском направлении положение наших войск без существенных изменений. На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен", – говорят в штабе ВСУ.

Также на Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев и успешно осуществляют огневое поражение противника.

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"Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок. На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению оцепления города Николаев. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают отражать воздушные удары противника", – добавили в ВСУ.

Российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Ситуация в Украине 4 марта

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