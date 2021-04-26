Как сейчас выглядит Чернобыльская АЭС: видео с высоты птичьего полета

26 апреля исполняется 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества

Сегодня, 26 апреля, с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики, исполнилось 35 лет. В 2021 году этот день памяти приходится на понедельник.

К 35-годовщине аварии на ЧАЭС "Сегодня" сняли зону отчуждения с высоты птичьего полета.

Видео: Сегодня

Напомним, 26 апреля 1986 года примерно в 1:24 ночи в ходе технических работ на энергоблоке № 4 произошел взрыв, который привел к полному разрушению реактора и пожару здания.

В первые моменты аварии было отключено оборудование 4-го энергоблока и остановлен соседний 3-й энергоблок. В результате аварии произошел выброс, по различным оценкам, до 14⋅1018 беккерель, что соответствует примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. Авария оценена по 7 уровню Международной шкалы ядерных событий INES.

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Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек и еще один скончался от травм на следующее утро. Позже сотня пострадавших была эвакуирована в больницу, у 134 человек, сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась лучевая болезнь.

Для ликвидации последствий аварии была создана специальная комиссия, привлечено примерно 240 тысяч человек. Общее число ликвидаторов в период 1986-1987 гг. составило, по разным подсчетам, от 600 до 900 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала секретные документы КГБ об аварии Чернобыльской АЭС.

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".