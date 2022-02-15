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Как сохранять спокойствие в случае ЧС и что нужно делать в первую очередь – рассказываем (видео)

Валентина Шаповал, Анастасия Крымова
15 февраля, 11:33
Самое главное – сохранять спокойствие и иметь план действий, говорят эксперты

Собрать тревожный чемодан, залить горючее и накупить крупы. Это краткий перечень крайностей, которыми полны соцсети. Однако украинцы воздерживаются от паники и нагнетания из-за возможного вторжения России.Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Нужно сохранять спокойствие

Ольга пережила активную фазу боевых действий в Донецке 2014-го года. Говорит, что овладеть собой тогда помогали близкие. Женщина чувствовала ответственность перед ними.

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"Совершеннолетний ребенок, но все равно он ребенок, и мама пожилого возраста, которая тяжело передвигается. Я должна была сохранять спокойствие, чтобы они не беспокоились", – говорит Ольга.

Впрочем, если эмоции и панику унять не удается, то нужно приступать к физическим нагрузкам, советуют психологи.

Что делать в случае чрезвычайной ситуации

Когда паника успокоена, пора принять решение: во время чрезвычайной ситуации вы уезжаете из города или остаетесь дома.

В первом случае – необходимо собрать так называемый "тревожный чемодан". Там должно быть:

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  • документы,
  • деньги,
  • ценные и теплые вещи.

Если же планируете оставаться дома, то нужно:

  • познакомиться с соседями и договориться о какой-либо коммуникации,
  • выяснить, где есть ближайшее укрытие или подвал. Там можно будет укрыться,
  • проверить запасы пищи, воды и лекарств. Их должно хватать минимум на три дня,
  • запастись павербанками, фонариками и батарейками.

Самое главное – сохранять спокойствие и иметь план действий.

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