Как в Украине лечат постковидный синдром: медик дала ответ

После того, как человек переболел COVID-19, у него может наступить постковидный синдром, т.е. будут продолжаться симптомы коронавирусной болезни. Пациенты чувствуют слабость, боль в мышцах и головную боль. Такое состояние может продолжаться месяц и даже полгода, а 70% переболевших нужна реабилитация. Сайт "Сегодня" рассказывает, как в Украине лечат постковидный синдром.

Пока конкретных протоколов лечения синдрома в Украине нет. В разных больницах лечат симптомы, которые остаются после COVID-19.

Над разработкой программы реабилитации после коронавируса работают в научно-практическом медицинском центре "Реабилитация" Минздрава. Сейчас там лечат амбулаторно и стационарно пациентов с постковидным синдромом. Этот центр находится в Ужгороде, и пока регион не был в красной зоне, туда приезжали лечиться и из других регионов.

Кандидат медицинских наук, заведующий стационарным отделением научно-практического медицинского центра "Реабилитация" Минздрава Украины Татьяна Александрович рассказывает:

"Чаще всего у пациентов с постковидным синдромом появляется одышка, мышечная слабость, дискомфорт в области грудной клетки, тревога, депрессия. У нас разработаны специальные лечебные комплексы для восстановления, которые согласованы с Министерством здравоохранения и с департаментом здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации".

В медцентр пациентов на амбулаторное лечение направляют семейные врачи. В курс реабилитации входит 16-18 процедур, в зависимости от сложности симптомов. Это галоаэрозольтерапия (искусственные соляные пещеры), фитоаэрозольтерапия (ингаляции настоями лекарственных растений), кислородная терапия, массажи, лечебная физкультура, гимнастика и другие. А весь курс лечения длится 18-21 день.

"Мы наблюдаем за пациентами после того, как они полностью прошли курс, через месяц и через три месяца. Мы видим позитивную динамику и хотим так же проводить исследование через год после прохождения реабилитации", – говорит Александрович.

В центре надеются, что их методику лечения будут использовать для реабилитации и другие медучреждения Украины.

Напомним, профессор Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров рассказал, что постковидный синдром может продолжаться 12 недель и более от начала заболевания.