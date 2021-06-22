Как воспитать настоящего мужчину. Фонд Рината Ахметова поддерживает детдом семейного типа Бабиных

Одному из воспитанников семьи 17 лет и большинство важных навыков он приобрел благодаря приемным родителям

Детский дом семейного типа Бабиных из Мариуполя помогает воспитанникам почувствовать семейное тепло и учит элементарным жизненным навыкам, а Фонд Рината Ахметова поддерживает родителей-воспитателей на их нелегком пути.

Как воспитать во многодетной семье настоящего мужчину, в сюжете Виктории Чистюхиной для новостей "Сегодня".

Поддержка отца-воспитателя помогает семнадцатилетнему Максиму Мушко в жизненных навыках – парень рад, что у него есть семья.

"Я не один. Нас много", – говорит он.

Ранее Максим жил с мамой, но несколько лет назад она умерла. За время пребывания в детском доме семейного типа Бабиных Максим научился многому.

"Кушать готовить. Инструментами пользоваться. Могу сам ремонт делать", – хвастается юноша.

Маленькими, но уверенными шагами познают мир десять детей в семье. Ведь после интернатов они не умели даже самостоятельно купаться.

"Ребенок не знал, что такое зубная паста, зубная щетка. Когда выходили на улицу, ребенок кидался ко всем – обнимал всех, со всеми здоровался", – рассказывает Екатерина Бабина, мать-воспитательница детского дома семейного типа.

Взять много детей Бабины решили шесть лет назад.

"У меня мама была сирота. Мне всегда хотелось иметь большую семью. Дарить любовь детям – это отдавать себя. Это, наверное, шаг, чтобы другие семьи на нас смотрели и тоже дарили тепло детям", – говорит Екатерина.

"Мы пытаемся найти у ребенка ту боль внутреннюю, которая его все время гложет. Не дает возможности даже развиваться. Стараемся поддержать ребенка в сложившейся ситуации", – добавляет ее муж.

Как Фонд Рината Ахметова поддерживает приемных родителей

Прежде всего родители тщательно изучали информацию. В первую очередь касательно усыновления и опеки.

"Первое, что я сделал, это нашел информацию про детей именно на сайте Рината Ахметова. Там анкеты были детей. Ринат Ахметов всегда заинтересован в том, чтобы дети обрели жизненное счастье. Чтобы судьбы детей стали на правильный путь", – говорит Сергей Бабин.

"Сиротству – нет" – это проект национального масштаба, который помогает родителям и после усыновления или устройства ребенка в семью. На тренингах ведущие специалисты рассказывают обо всех нюансах воспитания сирот.

"Любые тренинги – они раскрывают мировоззрение на индивидуальные вещи, которые мы не то что не знаем, нам об этом никто нигде не говорит", – делится Сергей Бабин.

"Фонд Рината Ахметова дает большую поддержку таким семьям как детские дома семейного типа. Приемным семьям. Спасибо Фонду Рината Ахметова, что есть сайт, на котором можно посмотреть анкеты детей", – добавляет его жена.

Когда воспитанники повзрослеют и один за другим покинут семью, супруги Бабины будут поддерживать их и впредь. Кроме того, Екатерина и Сергей не исключают, что детский дом семейного типа еще расширится.

Мы также писали, что Фонд Рината Ахметова помогает детскому дому семейного типа Юрченко на Днепропетровщине, где живет семеро детей.