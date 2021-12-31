Как встретишь, так и проведешь? Сколько украинцев будут на Новый год в поездах

В поездах в новогоднюю ночь будут 10 тысяч украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня
Новый год в поездах встретят около 10 тысяч пассажиров. На это время у них приобретенные ж/д билеты.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Там шутят, что украинцы, которые на Новый год окажутся в поездах, будут путешествовать весь год.
"Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Таким образом, около 10 тысяч пассажиров, которые новогоднюю ночь проведут в поездах УЗ, весь 2022 будут путешествовать!", – отметили в пресс-службе.
В УЗ поблагодарили тех, кто путешествует по украинским поездам, а также пообещали сделать все, чтобы в следующем году эти путешествия стали еще быстрее и комфортнее.
"Пусть настроение будет новогодним независимо от того, где именно вы встретили Новый 2022 год", – пожелали в УЗ.
"Укрзализныця" изменяет цены на перевозки с 2022 года
Со следующего года "Укрзализныця" меняет цены на некоторые свои услуги, в тому числі , увеличивает размер комиссионного сбора. с 22 до 30 гривен, а также:
- стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;
- формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;
- уменьшен размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн., а для детей – 35 грн.
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