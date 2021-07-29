Как вывезти 20 тысяч долларов из Донецка? В Сети возмутились вопросом украинца

Пользователь поинтересовался, как вывезти в Киев крупную сумму и нарвался на критику. Коллаж "Сегодня"
В соцсети пользователь Александр Карпенко поинтересовался, как из оккупированного Донецка вывезти в Киев 20 тысяч долларов. После этого в Сети его забросали комментариями с возмущениями и саркастическими шутками.
Александр опубликовал сообщение в закрытой группе "Донецкие Киевские" в Facebook.
Сообщество создали после начала войны переселенцы из Донецкой области, приехавшие в Киев.
"Как перевезти из Донецка в Киев 20 тысяч долларов? Спасибо за ответы", – написал он, после чего на него посыпались саркастические ответы и советы.
Вот самые яркие из них:
- Вывезти из "молодой народной республики" ее годовой бюджет?
- Уже не вывезти! Спалился!
- Голубем. Это безопаснее всего сегодня.
- Капец, я в шоке. У вас голова для того, чтобы кушать в нее?
Однако были и люди, которые, похоже, на полном серьезе писали советы и даже делились опытом:
- В Донецке отдаете, а в Киеве ваш человек забирает. Платите за услугу и все.
- Легко – я взяла деньги в белье.
- Я думаю, через религиозные общества. В Донецке сдаете, в Киеве забираете.
- Да в прокладки спрятать.
- Два раза по 10 000.
Напомним, главарь так называемой "ЛНР" издал приказ, которым запретил жителям ОРЛО пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц.
Недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.
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