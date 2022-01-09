Какая ситуация с украинцами в Казахстане? В МИД ответили

Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания / Фото: Коллаж: Сегодня

По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов в Казахстане нет. Сейчас самое большое количество людей в Алматы – 116.

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Сегодня".

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Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов и используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозов их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", – сообщил Николенко.

Когда возобновят авиарейсы в Киев

По предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан – Киев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе.

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"В то же время главной предпосылкой любых дальнейших мер есть стабилизация ситуации безопасности", – говорится в сообщении.

Что делать украинцам

МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых тоже не могут покинуть территорию Казахстана. Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в том числе в Алматы и Алматинской области, сейчас самый безопасный вариант для украинцев – оставаться в местах их временного проживания.

Протесты в Казахстане

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт. Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.

В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумные гранаты.

Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.

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