Какая ситуация с украинцами в Казахстане? В МИД ответили

Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания / Фото: Коллаж: Сегодня
По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов в Казахстане нет. Сейчас самое большое количество людей в Алматы – 116.
Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Сегодня".
Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов и используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.
"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозов их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", – сообщил Николенко.
Когда возобновят авиарейсы в Киев
По предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан – Киев.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе.
"В то же время главной предпосылкой любых дальнейших мер есть стабилизация ситуации безопасности", – говорится в сообщении.
Что делать украинцам
МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых тоже не могут покинуть территорию Казахстана. Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в том числе в Алматы и Алматинской области, сейчас самый безопасный вариант для украинцев – оставаться в местах их временного проживания.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт. Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумные гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
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