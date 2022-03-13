Какие гуманитарные коридоры будут работать в Украине 13 марта: список

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Вице-премьер-министр Ирина Верещук объявила список гуманитарных коридоров, которые будут действовать в Украине 13 марта.
"Вчера выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Они сейчас находятся в Бердянске, двигаются в направлении Мариуполя, и я искренне надеюсь, что уже вечером буду отчитываться о положительном результате", – заявила Верещук на брифинге в воскресенье.
Вице-премьер рассказала о ситуации на киевском направлении:
Сегодня из города Бородянка Киевской области в Житомир будет отправлено 25 автобусов для эвакуации людей. Автобусы будут отправлены из Песковки в Бородянку.
Из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня, Плоское, Гоголев, Красиловка, Квитневое, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.
Из села Перемога Киевской области в направлении города Киев (Перемога, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Надра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.
Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бровары.
Также Верещук сказала, как будут работать гуманитарные коридоры на Донбассе:
"Луганская область. Из города Кременная в город Лиман. Точка сбора – из Бахмута. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бахмут.
Из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области – Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Славянск, через Бахмут.
Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области – Попасная, Бахмут, Славянск.
Из поселка Горное Луганской области в город Славянск Донецкой области – Горное, Лисичанск, Бахмут, Славянск.
Из города Счастье Луганской области в город Славянск Донецкой области – Счастье, Новоайдар, Северодонецк, Лисичанск, Славянск".
РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.
В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".
"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.
В разведке объяснили, зачем это оккупантам:
- 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
- 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
- 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
- 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего
- 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.
"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.