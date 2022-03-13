Какие гуманитарные коридоры будут работать в Украине 13 марта: список

Вице-премьер-министр Ирина Верещук объявила список гуманитарных коридоров, которые будут действовать в Украине 13 марта.

"Вчера выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Они сейчас находятся в Бердянске, двигаются в направлении Мариуполя, и я искренне надеюсь, что уже вечером буду отчитываться о положительном результате", – заявила Верещук на брифинге в воскресенье.

Вице-премьер рассказала о ситуации на киевском направлении:

Сегодня из города Бородянка Киевской области в Житомир будет отправлено 25 автобусов для эвакуации людей. Автобусы будут отправлены из Песковки в Бородянку.

Из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня, Плоское, Гоголев, Красиловка, Квитневое, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

Из села Перемога Киевской области в направлении города Киев (Перемога, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Надра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бровары.