Какой будет погода в Украине 18 мая – прогноз

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В Украине во вторник, 18 мая, погода будет с грозами и дождями, на улице станет немного прохладнее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, осадки и грозы ожидаются во всех областях. Ветер будет 7-12 м/с.
Температура воздуха на западе составит 14-20 градусов тепла, в центре и на юге – 18-22, на севере – 20-22, а на востоке – 21-24.
Погода в Украине 18 мая
В столице в этот день также будет дождь и облачно, ветер 7-12 м/с, температура – 18-20 градусов тепла.
Напомним, мы писали, что на Киев надвигаются грозовые дожди. Количество осадков составит более половины месячной нормы.
Кроме того, ранее мы писали, как Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках. Сильнее всего затопило Приморский район.
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