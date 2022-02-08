Какую ждать погоду в Украине – синоптики обновили прогноз

В некоторых областях Украины будет мокрый снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 9 февраля, будет пасмурной. Также стоит ожидать осадки в центре и на западе страны, однако ближе к обеду они прекратятся. Максимально температура воздуха прогреется до 6 градусов выше нуля.

Об этом сообщает sinoptik.

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В Киеве завтра облачная погода продержится весь день. Ночной снег утром сменится мелким мокрым снегом. Ближе к полудню осадки прекратятся. Столбики термометров ночью будут держаться около 0 градусов, а вот днем синоптики прогнозируют до 4 градусов тепла.

Облачная погода будет держаться и в Харькове, однако осадков в городе не будет. Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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Во Львове на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью синоптики обещают мелкий дождь, однако к вечеру осадков уже не будет. Ночью стоит ожидать около 3 градусов тепла, а вот днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

В Одессе завтра солнце будет редко показываться из-за облаков, а также в городе будет сухая погода. Ночью будет от -6 до -1 градуса, а вот днем температура воздуха прогреется до +6 градусов.