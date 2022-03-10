Канада везет в Украину оружия на 50 млн долларов

В Украину снова везут оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канада предоставит Украине военную помощь для борьбы с агрессором — Российской Федерацией, которая 24 февраля вторглась в страну.

Об этом в Twitter сообщила министер национальной обороны Канады Анита Ананд.

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"Канада предоставит Украине дополнительные 50 миллионов долларов в виде летальной и нелетальной военной помощи, включая камеры канадского производства, используемые в военных беспилотных летательных аппаратах, и другое специализированное оборудование. Мы поддерживаем украинцев, борющихся за защиту своей страны", — говорится в сообщении. .

Как прошли минувшие сутки?

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи , из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу. Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения .

. Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину. Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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