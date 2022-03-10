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Канада везет в Украину оружия на 50 млн долларов

Владимир Козырь
10 марта, 05:50
Страны продолжают оказывать Украине помощь

В Украину снова везут оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канада предоставит Украине военную помощь для борьбы с агрессором — Российской Федерацией, которая 24 февраля вторглась в страну.

Об этом в Twitter сообщила министер национальной обороны Канады Анита Ананд.

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Подробности

"Канада предоставит Украине дополнительные 50 миллионов долларов в виде летальной и нелетальной военной помощи, включая камеры канадского производства, используемые в военных беспилотных летательных аппаратах, и другое специализированное оборудование. Мы поддерживаем украинцев, борющихся за защиту своей страны", — говорится в сообщении. .

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