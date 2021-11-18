Карантин отступает? Желтых зон в Украине стало больше

В Украине стало больше желтых зон карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 18 ноября большинство регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса в Украине. При этом увеличился список желтых зон – их теперь не две, а три.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
При этом, если в последние дни оранжевых зон было пять, то теперь их всего лишь три.
Желтая зона
- Черновицкая (появилась 18 ноября),
- Кировоградская,
- Тернопольская.
Оранжевая зона
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Харьковская.
Красная зона
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 907 человек;
- летальных исходов – 752;
- поправилось – 19 633 человек.
Больше всего новых случаев в Днепропетровской (1892), Донецкой (1203), Запорожской (1240) областях и в городе Киев (1483).
Кто может выйти из красной зоны
В Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Наблюдается снижение основных отрицательных показателей.
Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.
Ранее мы писали:
- Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе.
- С 18 ноября Винницкая область переходит в красную карантинную зону. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.