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Карантин отступает? Желтых зон в Украине стало больше

Инна Собора
18 ноября, 08:56
Минздрав добавил к списку желтых зон еще одну область, в то же время, как оранжевых стало меньше

В Украине стало больше желтых зон карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 18 ноября большинство регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса в Украине. При этом увеличился список желтых зон – их теперь не две, а три.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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При этом, если в последние дни оранжевых зон было пять, то теперь их всего лишь три.

Желтая зона

  • Черновицкая (появилась 18 ноября),
  • Кировоградская,
  • Тернопольская.

Оранжевая зона

  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Харьковская.

Красная зона

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 3 907 человек;
  • летальных исходов – 752;
  • поправилось – 19 633 человек.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской (1892), Донецкой (1203), Запорожской (1240) областях и в городе Киев (1483).

Кто может выйти из красной зоны

В Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Наблюдается снижение основных отрицательных показателей.

Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.

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