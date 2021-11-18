Карантин отступает? Желтых зон в Украине стало больше

В Украине стало больше желтых зон карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 18 ноября большинство регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса в Украине. При этом увеличился список желтых зон – их теперь не две, а три.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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При этом, если в последние дни оранжевых зон было пять, то теперь их всего лишь три.

Желтая зона

Черновицкая (появилась 18 ноября),

Кировоградская,

Тернопольская.

Оранжевая зона

Закарпатская,

Полтавская,

Харьковская.

Красная зона

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черниговская.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

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госпитализировано – 3 907 человек;

летальных исходов – 752;

поправилось – 19 633 человек.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской (1892), Донецкой (1203), Запорожской (1240) областях и в городе Киев (1483).

Кто может выйти из красной зоны

В Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Наблюдается снижение основных отрицательных показателей.

Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.

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