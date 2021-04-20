Карантин в Украине. Три области готовятся выйти из красной зоны

В трех областях Украины стабилизируется ситуация с ковидом – какие регионы сейчас в красной зоне – список

В Черновицкой области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Регион вскоре может выйти из красной зоны. Кроме Буковины, из списка красных готовятся выйти Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Отмечается, что стабильное улучшение эпидемиологической ситуации фиксируется и во Львовской области.

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По состоянию на 20 апреля красная зона действует в Киеве и 12 регионах Украины:

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В то же время желтыми остаются только три области:

Херсонская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская.

Напомним, ранее "Сегодня" узнавали, когда Киев может покинуть красную зону.

Кроме того, мы писали, что Одесская область может выйти из красной зоны совсем скоро.