Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Карантин в Украине. Уже 15 регионов рискуют угодить в оранжевую зону

Валентина Шаповал
12 октября, 11:05
В этих регионах превышены большинство показателей эпидемической опасности

С 23 сентября Украина находится в желтой зоне карантина / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 12 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина, но показателям оранжевой зоны соответствуют 15 регионов.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Регионы, которые попали в оранжевую зону

Всего в оранжевую зону карантина попали 15 регионов. Вчера их было 16.

  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Львовская
  • Одесская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

Реклама
  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ранее мы писали:

Реклама