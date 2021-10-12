Карантин в Украине. Уже 15 регионов рискуют угодить в оранжевую зону

С 23 сентября Украина находится в желтой зоне карантина / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 12 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина, но показателям оранжевой зоны соответствуют 15 регионов.

Об этом сообщает Минздрав.

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Регионы, которые попали в оранжевую зону

Всего в оранжевую зону карантина попали 15 регионов. Вчера их было 16.

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Луганская

Львовская

Одесская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

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запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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