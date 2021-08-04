"Карантинные" субсидии для украинцев и газовый шантаж РФ – главные новости СЕГОДНЯ

Главные новости Украины и мира 4 августа. Коллаж "Сегодня"
4 августа украинские власти решили, что "карантинные" субсидии отменят не для всех, Россия усилила газовый шантаж Европы, а в Киеве на Оболони произошел масштабный пожар.
Сайт "Сегодня" собрал главные новости среды.
Отмена "карантинных" субсидий
Нормы потребления урежут до обычного уровня / Фото: Сегодня
Министерство социальной политики Украины заявило, что увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина.
РФ усилила газовый шантаж Европы
"Газпром" стал качать в Европу еще меньше газа / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko
"Газпром" почти прекратил закачку газа в подземные хранилища в Европейском Союзе. А в некоторых хранилищах на северо-западе Европы даже зафиксировали отбор топлива.
В Украине считают, что таким образом Кремль шантажирует Европу и пытается "выбить" для себя лучшие условия сертификации газопровода "Северный поток – 2".
Пожар на складе в Киеве
На столичной Оболони произошел пожар в здании склада. Площадь возгорания составляла 1200 кв. м. Рядом с местом инцидента нет источников воды, поэтому воду подвозили машинами. На вызов приехали 85 спасателей.
Мужчина с гранатой угрожал взорвать Кабмин
Утром 4 августа мужчина пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Его опознали – это был ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич из Ирпеня. Вскоре после переговоров он согласился сдаться и извинился перед правоохранителями за свое поведение.
Клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных
Люди говорят, что не получают деньги, когда снимают с банкоматов. Коллаж: "Сегодня"
Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что "теряют" деньги при снятии наличных средств с банкоматов. Женщина, которая в Киеве снимала деньги с карты, назвала сложившуюся ситуацию "разводом". Спустя неделю после обращения в банк средства ей так и не вернули.
В свою очередь после публикации отзыва в ПриватБанке приняли ее заявку.
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