"Карантинные" субсидии для украинцев и газовый шантаж РФ – главные новости СЕГОДНЯ

В среду под здание Кабмина пришел мужчина и угрожал взорвать гранату, в столице проводили с ним переговоры

Главные новости Украины и мира 4 августа. Коллаж "Сегодня"

4 августа украинские власти решили, что "карантинные" субсидии отменят не для всех, Россия усилила газовый шантаж Европы, а в Киеве на Оболони произошел масштабный пожар.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости среды.

Отмена "карантинных" субсидий

Нормы потребления урежут до обычного уровня / Фото: Сегодня

Министерство социальной политики Украины заявило, что увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина.

РФ усилила газовый шантаж Европы

"Газпром" стал качать в Европу еще меньше газа / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

"Газпром" почти прекратил закачку газа в подземные хранилища в Европейском Союзе. А в некоторых хранилищах на северо-западе Европы даже зафиксировали отбор топлива.

В Украине считают, что таким образом Кремль шантажирует Европу и пытается "выбить" для себя лучшие условия сертификации газопровода "Северный поток – 2".

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Пожар на складе в Киеве

На столичной Оболони произошел пожар в здании склада. Площадь возгорания составляла 1200 кв. м. Рядом с местом инцидента нет источников воды, поэтому воду подвозили машинами. На вызов приехали 85 спасателей.

Мужчина с гранатой угрожал взорвать Кабмин

Утром 4 августа мужчина пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Его опознали – это был ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич из Ирпеня. Вскоре после переговоров он согласился сдаться и извинился перед правоохранителями за свое поведение.

Клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных

Люди говорят, что не получают деньги, когда снимают с банкоматов. Коллаж: "Сегодня"

Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что "теряют" деньги при снятии наличных средств с банкоматов. Женщина, которая в Киеве снимала деньги с карты, назвала сложившуюся ситуацию "разводом". Спустя неделю после обращения в банк средства ей так и не вернули.

В свою очередь после публикации отзыва в ПриватБанке приняли ее заявку.