Карма догнала! Под Мелитополем оккупанты разбились на ворованном авто

Оккупанты разбились на ворованной машине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты попали в смертельное ДТП на ворованном джипе. Это произошло по дороге из Мелитополя в Приазовье. В результате этого двое военнослужащих РФ погибли.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Реклама

Что известно?

Оккупанты ехали на красном джипе, который угнали до этого. В результате ДТП двое военных РФ погибли. Еще трое захватчиков в тяжелом состоянии.

Их отправили в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

Настигла карма: оккупанты на "Азовстали" подорвались на мине

Российские военные подорвались на мине, когда разминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Реклама

"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", – написал Андрющенко.

Ранее мы писали: