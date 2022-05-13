"Каждый день молимся, чтобы они вышли на связь": жена энергетика о расставании с мужем

Наталья с мужем энергетики, а их дочь учится на судью

Власти призывают эвакуироваться жителей прифронтовых регионов. Но не все могут уехать. Есть люди, которых сдерживает долг – от их работы зависят тысячи украинцев. Муж нашей героини работает на одной из ТЭС компании ДТЭК (по соображениям безопасности мы не можем называть город) – совсем близко от фронта.

День 24 февраля у Натальи был распланирован. Сначала – выспаться после смены на электростанции. Потом поехать на процедуры в профилакторий (каждый год ей, как работнице электростанции ДТЭК, полагается месяц оздоровления). Затем встретить со смены мужа.

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Но даже выспаться не удалось – разбудила дочка и сказала, что началась война.

Оглядываясь назад, Наталья точно может рассказать, что такое счастливая семья. В 18 лет она встретила будущего мужа Владимира. И вот уже ровно 18 лет их дочке. Она, гордость родителей, учится в Харькове на судью.

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"Она вообще самый взрослый и серьезный человек в нашей семье", – считает Наталья.

А вот они с мужем оба энергетики. Он инженер, а она лаборант. Зачем на ТЭС лаборанты? Это очень важная роль. Каждый час лаборанты замеряют качество технической воды – той, что превращаясь в пар, приводит в движение турбину. Если показатели воды хоть немного нарушают норму, например, по количеству соли или жесткости – сигнализируют об этом руководству. Иначе от "грязной" воды испортятся механизмы ТЭС.

"Обычно проблемы бывают редко. Другое дело сейчас: за несколько дней до войны оккупанты обстреляли Южно-Донбасский водопровод. С тех пор воду ТЭС берет из речки, а ее качество хуже", – объясняет Наталья.

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Несмотря на значимость собственной работы, Наталья по-настоящему очень гордится мужем. Он начальник смены станции, это одна из ключевых должностей на ТЭС, и таких как он на станции еще только три человека. Они работают посменно и управляют всей станцией.

Два года назад, в 2020, когда началась эпидемия коронавируса, Наталья на целых 2 месяца рассталась с мужем: он был одним из энергетиков, которые зашли на небывало долгую смену. Он, как и сотни других украинских энергетиков, жил, ел, спал в изоляции на своей ТЭС, чтобы свет в Украине ни на секунду не погас.

Каким бы ответственным и важным не было это мероприятие, тогда энергетики пережили его даже с удовольствием. На станциях были оборудованы библиотеки и своеобразные кинотеатры, где по вечерам они смотрели фильмы. С собой в изоляцию захватили настольные игры.

Тогда Наталья и Владимир думали, что двухмесячное расставание – самое долгое, которое им придется пережить. Но когда началась полномасштабная война, Владимир был категоричен: он никуда не уедет. Будет продолжать работать, несмотря на постоянные обстрелы в пригороде.

"Они с ребятами за все эти годы просто как одна семья стали. Мы дружим семьями, вместе детей крестили. И вот Вова сказал, что ребят своих не бросит. Если хотя бы один перестает работать – все остальные работают вместо него. Разве так можно? А чтобы подготовить нового начальника смены для ТЭС надо как минимум полгода практики! Поэтому муж сказал, что останется и будет работать, чтобы на станции все было в порядке", – говорит Наталья.

То, что рабочий долг и коллеги для мужа так важны – Наталью не удивляет. Она и сама так относится к работе.

Их ТЭС – это свет, тепло, горячая вода. Когда российские захватчики атаковали Запорожскую АЭС – отключилось два ее блока, это примерно 15% мощности всей страны. И ближайшим ТЭС, в том числе той, на которой работают Наталья с мужем, пришлось срочно замещать эти потери, увеличив свою генерацию. Но ТЭС – это не просто огромный механизм, а тысячи людей, без которых ее работа невозможна.

"У нас, – размышляет Наталья, – никогда и текучки никакой не было. На нашей ТЭС работают десятилетиями, все друг друга знают, и, понимаете, люди очень хорошие. Все друг за друга".

В начале марта враг атаковал села рядом с их городом. Множественные авиаудары разрушили Богоявленку – маленькое село возле Угледара. Там жила старенькая бабушка Натальи. Свой дом она построила своими руками. Счастье, что вовремя спряталась в подвал. Когда вышла после обстрелов, оказалось – от дома остались только стены.

"Моя бабушка родилась во время войны. И, конечно, никогда не думала, что увидит новую войну. Тогда я поняла: надо уезжать, забрав близких. Сначала с мужем хотели отправить только бабушку, а еще нашу дочку. Но дочка сказала, что мы хотим оставить ее сиротой, и что раз так, то она останется с нами, чтобы ни было", – грустно улыбается женщина.

Дочка почти победила: с ней уехала мама, решившись оставить лабораторию.

"В лаборатории со мной работают женщины уже очень взрослые. Они сказали, чтоб уезжали те, у кого есть дети, а они сами останутся на посту. Мол, у них дети уже выросли, поэтому они останутся на ТЭС и будут работать", – говорит Наталья.

Муж, конечно, тоже остался. Это даже не обсуждалось. Наталья уверена: сам с хозяйством он справится. Привык работать по сменам, поэтому сам отлично управляется. На его ответственности еще и коты и собаки: с собой Наталье удалось взять только самую маленькую собачку, всех увезти было невозможно.

С Натальей уехала ее коллега и подруга с тремя маленькими детьми, ее муж тоже начальник смены ТЭС и тоже остался работать. Сначала две женщины с детьми жили в лагере для переселенцев во Львове. Потом сняли дом на две семьи в области.

"Дочка очень меня поддерживает. Говорит: "так, мама, не волнуйся, с папой будет все хорошо".

За два месяца разлуки Наталье удалось увидеться с мужем. Она села на поезд и поехала в Днепр. Он приехал туда же, на один день, отпросившись на работе. Владимир докладывает: на работе все хорошо, ТЭС работает в штатном режиме.

"Очень хочется домой. Созваниваемся каждый день, но очень страшно, когда перебои со связью. И мы каждый день молимся, чтобы наши мужья вышли на связь", – говорит Наталья.

Согласно свежим сводкам Генштаба, российские войска готовятся наступать в направлении их города.

Ранее мы писали, что Кабинет министров наградил энергетиков ДТЭК, работающих в условиях боевых действий.