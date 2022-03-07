Каждый, кто протестует против оккупантов – герой. Зеленский обратился к украинцам – видео

Зеленский записал обращение к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в Киеве и не собирается покидать столицу. Он заявил, что украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов и Украина обязательно победит, ведь на нашей стороне правда.

Об этом глава страны сказал в своем видеообращении.

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Что сказал Зеленский – главные тезисы:

Президент остается на Банковой вместе со всей командой, не прячется и никого не боится.

Жители южных регионов показали, насколько они патриотичны, смелые и едины. Когда в город зашли оккупанты, люди без оружия выходили против военных и выгоняли их. Они открыто заявили, что это их город и отдавать его не собираются. Там развернути такое национальное движение, которого раньше никогда еще не видели.

Каждый украинец, который протестовал или будет протестовать против оккупантов – герой. А тот, кто повторял "Мы один народ", точно не рассчитывал на такую мощную реакцию. Для РФ это страшный сон.

В РФ забыли, что украинцы не боятся автозаков, танков и пулеметов, ведь на нашей стороне главное – правда.

Президент заверил, что все города, которые разрушают оккупанты, обязательно восстановят. Их сделают лучше, чем любой город в РФ.

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