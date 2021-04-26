Чернобыль. 35 лет – онлайн-трансляция Киевского форума по безопасности

Киевский форум по безопасности (Киевский безопасностный форум, КБФ) проведет специальное онлайн-событие "Чернобыль. 35 лет", посвященное 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Мероприятие начнется 26 апреля в 09:00.

В рамках мемориального события Киевского форума по безопасности к украинской и мировой общественности обратятся:

- Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей;

- Арсений Яценюк – председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах;

- Светлана Алексиевич – белорусская писательница и общественная деятельница, нобелевский лауреат 2015 года;

- Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции и признанный в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году;

- проф. Сергей Плохий – украинский и американский историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета;

- Остап Семерак – министр экологии Украины в 2016-2019 годах;

- Мелинда Симмонс – Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине (в этом году Великобритания председательствует в "Группе семи");

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- Анка Фельдгузен – Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии в Украине;

- Джозеф Пеннингтон – и. о. заместителя главы Миссии США в Украине.

- Даниил Лубкивский – дипломат и общественный деятель, директор Киевского безопасностного форума (модератор события).

В рамках трансляции состоятся включения из Припяти и с Чернобыльской атомной станции.

Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных последствиях, последствиях для безопасности и травм, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды.

Это событие – символический вклад КБФ в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете.

Дискуссия будет транслироваться 2 6 апреля в 9:00 на таких ресурсах КБФ:

Информационные партнеры: Украина 24 , Эспрессо, Цензор.нет, Lb.ua , Сегодня Новости, Гордон, ТВА , UkraineWorld.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.