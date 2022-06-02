Киселев тоже боится. В Крыму ввели ряд ограничений из-за "спецоперации" России

Пропагандист Дмитрий Киселев отменил мероприятия в Крыму этим летом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Севастополе начали закрывать городские пляжи из-за "специальной военной операции". Однако местные жители против такого решения "властей". Они вышли на протест, после чего им сообщили, что пляжи закрыли по другой причине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Медиаоборона".

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Отмечается, что "власти" не смогли предоставить никакой конкретики по этому вопросу в ответ на протесты севастопольцев.

После массового митинга оккупанты сослались уже не на "спецоперацию", а на бактериологический анализ воды. Отдых в Крыму летом становится невозможным.

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Главный кремлевский пропагандист боится ехать в Крым

Как пишут "Крым Реалии", в Крыму также решили перенести даты проведения фестиваля российского пропагандиста Дмитрия Киселева Koktebel Jazz Party.

"С учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля. (...) Как только новые даты будут определены, мы анонсируем их на официальных ресурсах Koktebel Jazz Party", – сообщили организаторы.

Фестиваль планировали провести с 19 по 21 августа в Коктебеле.

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