Китай шантажировал Украину COVID-вакцинами – СМИ

По информации источников, после давления Украина отозвала подпись под заявлением с призывом к Китаю разрешить доступ наблюдателей в Синьцзян

После того, как Китай пригрозил Украине блокировкой поставки 500 тысяч доз вакцин от коронавируса, Киев отказался поддерживать в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

"Украина присоединилась к представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник заявлению, которое также поддержали более 40 стран, с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян", – говорится в сообщении.

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По информации источников (дипломаты из двух западных стран), после того, как Китай пригрозил заблокировать поставку COVID-вакцины, Украина отозвала подпись под этим заявлением.

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Известно, что Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у компании Sinovac и получила пока 1,2 млн доз.

Как мы писали ранее, Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. В то же время они не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме.

Ранее мы сообщали, что в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19.

Также напомним, в МИД рассказали, смогут ли путешествовать в ЕС привитые CoronaVac украинцы.

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