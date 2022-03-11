Китай впервые назвал "спецоперацию" в Украине войной и отказал России в поставках авиазапчастей

Глава МИД КНР Ван И надеется, что война прекратятся как можно скорее. Фото: коллаж "Сегодня"

Китай впервые официально признал тот факт, что в Украине идет война. Об сообщает Reuters со ссылкой на государственную телекомпанию Китая CCTV.

Отмечается, что об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время видеоконференции со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

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"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", – сказал глава МИД КНР.

Ван И также призвал все стороны принять дополнительные меры для предотвращения эскалации в Украине.

Также стало известно, что Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию на фоне прекращения поставок Boeing и Airbus компонентов. Об этом сообщил начальник Управления летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

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"Насколько я знаю… Китай отказался", – сказал Кудинов, добавив, что поиски будут продолжены через другие страны, возможно, через Турцию или Индию.

В то же время крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают поставки в Россию из-за падения курса рубля и санкций Запада. Наиболее существенно сократили поставки Xiaomi, Oppo и Huawei.

Как пишет газета Financial Times, объем поставок этих компаний снизился, как минимум вполовину с начала вторжения России в Украину. На долю китайских компаний приходится около 60% российского рынка смартфонов.

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9 марта Китайское общество Красного креста направило в Украину первую партию гуманитарной помощи. Пекин передал Киеву продукты питания и предметы первой необходимости на общую сумму около 800 тысяч долларов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Китай является крупнейшим поставщиком в Россию электроники, учитывая треть своего полупроводникового импорта и более половины – компьютеров и смартфонов. При этом Пекин выступил против все более серьезных санкций, которые США предприняли в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину.

Также мы информировали, что Китай отверг односторонние санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Отметим, что Китай ранее демонстрировал нейтралитет в вопросе войны в Украине, однако в его действиях можно было заметить поддержку России. В частности, для 1,4 миллиарда жителей Китая местные СМИ преподносили вторжение России в Украину как "специальную военную операцию".