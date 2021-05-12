Кива нашел общее между проблемами Медведчука и х*ем (видео)

Нардеп и кандидат наук своеобразно прокомментировал брифинг Генпрокуратуры и СБУ о подозрении в госизмене однопартийцев

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который в апреле защитил диссертацию, сравнил брифинг генпрокурора и главы СБУ об объявлении подозрений его однопартийцам Виктору Медведчука и Тарасу Козаку с "х*ем на заборе".

Об этом он заявил журналистам во время визита в Офис генпрокурора с однопартийцами, передают "Буквы".

"Брифинг... Нет, я брифинг слышал. Но дело все в том, что, послушайте... На заборе иногда "х*й" написано, но это не значит, что туда бабы бросаются. Вы поняли? Говорить можно все что угодно", – сказал Кива, отвечая на вопрос о вчерашнем брифинге.

Реклама

Напомним, генпрокур Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов на брифинге 11 мая сообщили, что народные депутаты от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак обвиняются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.

12 мая Медведчук пришел в Генпрокуратуру вместе с Ильей Кивой и Вадимом Рабиновичем.