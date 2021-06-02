"Книг не читаю" и "МВФ обкакался" – яркие цитаты нового главы набсовета "Укроборонпрома" Милованова

Журналисты "Сегодня" собрали самые яркие цитаты экс-министра экономики, которые вызвали обширный резонанс, а некоторые и до сих пор обсуждаются в Сети

Тимофей Милованов возглавил Наблюдательный совет "Укроборонпрома". "Сегодня" собрали самые яркие цитаты экс-министра экономики, которые вызвали обширный резонанс, а некоторые и до сих пор обсуждаются в Сети.

"Там МВФ обкакался"

В феврале Милованов довольно грубо отреагировал на обвинение в неудачных переговорах Украины с Международным валютным фондом об очередном кредитном транше.

"МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть", – ответил он на один из комментариев о неудаче, которая постигла Украину в переговорах.

Плюнуть на государство

Экс-министр – сторонник либеральной идеи. В его высказываниях нередко звучали призывы к минимизации роли государства в экономике.

"Если бы у меня была политическая партия, я бы сделал ей слоган: "Государство нам не нужно".. Государство поставило себя в такую позицию, что стало нерелевантным. Оно ворует, оно непрофессиональное, загребает все под себя. Я бы плюнул на него и начал все делать самостоятельно".

"Не скрываю, что я дебил"

Во времена работы в Министерстве Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом из-за критики в адрес песни "Квартала-95" о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу... Я шучу", — ответил Милованов на вопрос журналистки.

Позже экономист отметил, что так "подставился" перед Коломойским из-за нехватки политического опыта.

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"Кстати, это прозвище, извините, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто опыта не было политического...", – добавил он.

"Дуэль" с журналистом

Недавно журналист Юрий Бутусов написал, что "школа Милованова получила взятку в 1,68 млн гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета.

"Открытое коррупционное преступление и конфликт интересов для НАБУ, особенно возмутительное из-за того, что директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов и директор Укроборонпрома Юрий Гусев смеют оправдывать эту аферу", – написал журналист.

Милованов отверг обвинения Бутусова, назвав их безосновательными, а также вызвал журналиста на интеллектуальную дуэль.

"Юрий Бутусов обвинил меня во взятке в 1,68 млн грн. Безосновательно. В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские, и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль – дебаты... Если выиграет Бутусов, мы вместе идем в НАБУ. Он пишет заявление, а я даю показания. Если взятки нет, и Бутусов проигрывает дуэль, то он на камеры отжимается от пола (чисто, без рисования) 20 раз и громко говорит "Я крикуха и еропка", – написал экс-министр.

"Книг не читаю и другим не советую"

Как-то Милованов, который, к слову, возглавляет Киевскую школу экономики, заявил, что совершенно не читает книг и не считает это эффективным способом для самообразования. По его мнению, этот метод уже давно устарел.

"Мне читать книги скучно. Этот пост для тех, кто книги не читает. Я один из вас. Я ученый. Я постоянно учусь. Я создаю новые научные статьи и образовательные курсы. Я развиваю бизнес. Я считаю образование важнейшей целью для каждого человека. Но я книг не читаю и другим не советую", – написал он.