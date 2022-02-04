Когда нужно делать КТ при COVID-19: список симптомов

Если пациент болеет коронавирусом, то КТ делать не обязательно. Фото: коллаж "Сегодня"

Компьютерную томографию (КТ) не следует делать при удовлетворительном состоянии с COVID-19.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

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На что должны опираться врачи по вопросу направления на КТ:

общее состояние пациента;

наличие дыхательной недостаточности;

показатель сатурации;

температуру тела.

Когда стоит делать КТ при коронавирусе:

при невозможности сделать ПЦР-диагностику коронавирусной болезни

при дыхательной недостаточности или существовании сопутствующих патологий

в случае негативного ПЦР-теста при наличии признаков заболевания и тяжелого общего состояния

Важно отметить, что позитивный тест на коронавирус при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения КТ.

Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 – ответ Минздрава

В случае диагностирования коронавирусной болезни не стоит самостоятельно принимать антибиотики.

Почему не стоит принимать антибиотики?

Антибиотики действуют только на бактерии, а COVID-19 имеет вирусное происхождение

Антибиотики не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние пациента

Когда следует принимать антибиотики?

Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее

Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач

Коронавирус в Украине

За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4 381 ребенок и 873 медика.

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За прошедшие сутки госпитализировали 4 328 человек, зафиксировали 174 летальных случаев. Кроме этого, выздоровели 9 497 человек.

Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.

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