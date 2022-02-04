Когда нужно делать КТ при COVID-19: список симптомов

Если пациент болеет коронавирусом, то КТ делать не обязательно. Фото: коллаж "Сегодня"
Компьютерную томографию (КТ) не следует делать при удовлетворительном состоянии с COVID-19.
Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
На что должны опираться врачи по вопросу направления на КТ:
- общее состояние пациента;
- наличие дыхательной недостаточности;
- показатель сатурации;
- температуру тела.
Когда стоит делать КТ при коронавирусе:
- при невозможности сделать ПЦР-диагностику коронавирусной болезни
- при дыхательной недостаточности или существовании сопутствующих патологий
- в случае негативного ПЦР-теста при наличии признаков заболевания и тяжелого общего состояния
Важно отметить, что позитивный тест на коронавирус при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения КТ.
Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 – ответ Минздрава
В случае диагностирования коронавирусной болезни не стоит самостоятельно принимать антибиотики.
Почему не стоит принимать антибиотики?
- Антибиотики действуют только на бактерии, а COVID-19 имеет вирусное происхождение
- Антибиотики не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние пациента
Когда следует принимать антибиотики?
- Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее
- Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач
Коронавирус в Украине
За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4 381 ребенок и 873 медика.
За прошедшие сутки госпитализировали 4 328 человек, зафиксировали 174 летальных случаев. Кроме этого, выздоровели 9 497 человек.
Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.