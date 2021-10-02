Комфортный город для всех: в столице проходит "Марш за Киев" (фото, видео)

"Марш за Киев". Фото: "Сегодня"

Сегодня, 2 октября, в столице проходит "Марш за Киев". Начался он от Верховной рады, дальше дойдет до Офиса Президента, а финиширует возле Киевской городской государственной администрации.

"Марш за Киев". Фото сайту "Сегодня"

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"Марш за Киев". Фото сайту "Сегодня"

Требования

Учасники марша выдвинули 5 системных требований. Люди считают, что именно это может изменить ситуацию в городе.

Остановить застройку в городе;

Разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025;

Провести реформу транспорта и мобильности;

Вернуть самоуправления и районные советы в уменьшенных районах;

Обеспечить чистый воздух и воду.

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Главное требование – комфортный город для всех. Люди уверенны, что отдельно их не слышат, поэтому они объединились.

Требуем города, где:

главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто;

столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят;

каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться.

"Марш за Киев". Фото сайту "Сегодня"

"Марш за Киев". Фото сайту "Сегодня"

"Марш за Киев". Фото сайту "Сегодня"

Также на марше был один противник мероприятия. Мужчина напал на полицию, но его вывели. На видео звучит ненормативная лексика.

Раньше мы сообщали:

В центре Киева, во время проведения Марша равенства , девушка легла прямо перед колонной марширующих.

, девушка легла прямо перед колонной марширующих. 12 сентября в Харькове прошел третий по счету Kharkiv Pride 2021. Участники с 12 часов начали собираться возле северного корпуса Харьковского национального университета им. В. Каразина.