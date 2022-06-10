Конец российским "Орланам"! Как работает антидрон, который разработали украинцы (фото)

Украинцы разработали антидрон / Фото: Коллаж: Сегодня

На Прикарпатье разработали устройство, которое выводит из строя вражеские дроны. Об этом говорится в сюжете "Украина 24" в эфире телемарафона.

Как работает антидрон

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"Для того, чтобы его включить, необходимо всего лишь нажать кнопку "Пуск". Ружье зашумело, значит дрон попал в зону действия этого оружия. Антенны на ружье блокируют сигналы беспилотника и тот моментально становится неуправляемым. Дальность действия этого девайся – 4 километра", – рассказал о принципе действия представитель компании-разработчика Ярослав Филимонов.

Он отметил, что в пользовании девайс достаточно простой, чтобы обучиться, бойцам достаточно всего лишь 5 минут.

Такое высокотехнологическое оружие изготовляют в Ивано-Франковске, раньше компания была в Киеве, но вынуждена была переехать.

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Этапы сборки устройства разделены на части

Сборка защитного корпуса

Подготовка комплектующих для ружья и для аккумулятора

Заготовка основного аккумуляторного блока.

По словам Филимонова, это ружье –антидрон, фактически спасает человеческие жизни.

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