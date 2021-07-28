Конфликт из-за бюджета или большая зачистка – почему Зеленский уволил Хомчака

Конфликты между Генштабом и МО дошли до того, что главы ведомств перестали здороваться публично

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака. Сайт "Сегодня" выяснил, почему уволили главу Генштаба и что его ждет на новой должности.

27 июля пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил на брифинге, что Руслан Хомчак покидает должность главнокомандующего ВСУ.

"Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим, видим наоборот конфликты", – объяснил Никифоров.

Как пояснил Никифоров, Зеленский ждал синергии ВСУ и Минобороны – но ее не случилось / Фото: Сегодня

Конфликты из-за передела сфер влияния и бюджета

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорит "Сегодня", что конфликты между Генштабом и Министерством обороны действительно были и дошли до того, что главы ведомств даже перестали здороваться публично.

"Серьезный конфликт произошел из-за передела сфер влияния в "военном бизнесе" и права распоряжаться бюджетными средствами после того, как в марте прошлого года вступил в силу новый закон о ВСУ, в котором появилось новое распределение полномочий, и всю хозяйственную деятельность и вопросы финансирования армии передали Министерству обороны", – говорит Жданов.

По словам эксперта, Хомчак пытался сделать все, чтобы превратить министра обороны Андрея Тарана в "свадебного генерала", максимально ограничив его возможности.

"В январе 2021 года разгорелся скандал после того, как несколько генералов ВСУ, не имевших отношения к военному менеджменту, заключили коммерческий контракт на перевозки оружия из Болгарии в Руанду на военном самолете Ил-76МД. Министр обороны Андрей Таран, узнав об этом, наложил на контракт вето, после чего генералы подали на него в суд и саботировали приказы Минобороны. Зеленский тогда лично встречался с Хомчаком и добился, чтоб исковое заявление из суда забрали", – говорит Жданов.

По его словам, случай с контрактом – далеко не единственный конфликт между Хомчаком и Тараном.

Олег Жданов: из-за конфликтов чиновники перестали здороваться / Фото: Facebook

Зачистка команды Хомчака и контроль над силовым блоком

Также эксперт обращает внимание, что после увольнение Хомчака, его кресло занял не заместитель, как принято, и даже ни один из многих столичных генералов Генштаба, а мало кому известный офицер из периферии.

"У нас в Генштабе можно забор построить из генералов. Но назначили человека из периферии, не связанного ни с кем из киевских военных чиновников. Это говорит о том, что Зеленский готовит полную зачистку команды Хомчака, а после увольнения Авакова и перестановок в СБУ, полностью берет под себя силовой блок. Вероятно президент готовится к массовым беспорядкам, которые ожидаются осенью", – предполагает Жданов.

Стоит ли выискивать политический подтекст

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский считает увольнение Хомчака политическим решением.

"Нельзя сказать, что Хомчак был неэффективным главнокомандующим. Количество военнослужащих увеличилось, движение армии по направлению к НАТО продолжается, интенсивность развития ВСУ на высоком уровне. Скорее всего здесь вопрос более политический, чем профессионального несоответствия", – говорит он "Сегодня".

Сергей Грабский: увольнение Хомчака – политическое решение / Фото: Facebook

А вот политолог, директор Института стратегических исследований Вадим Карасев считает, что в увольнении Хомчака не стоит выискивать политический подтекст.

"Тут нет политики. Свою миссию Хомчак выполнил. При нем на Донбассе происходило длительное перемирие и не было серьезных столкновений. Сейчас Хомчак остается в команде президента, получив новую должность в СНБО. Обычная ротация или техническая замена игрока в команде", – объясняет Карасев.

Что ждет Хомчака на новой должности в СНБО

А вот военный эксперт Жданов уверен, что Хомчака в СНБО "сослали".

"Держи друзей близко, а врагов ближе. На должности заместителя секретаря СНБО Хомчак фактически будет никем и в то же время сможет находиться под полным контролем главы Совета Алексея Данилова", – объясняет Жданов.

Политолог Карасев с ним не согласен.

"Хомчак усилит СНБО по военной линии. Уверен, он еще пригодится", – говорит политолог.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Главу генштаба могли сменить из-за Донбасса

Карасев также не исключает, что смена руководства ВСУ может быть связана с изменением политического ландшафта после соглашения ФРГ и США о "Северном потоке – 2".

"Вероятно на ситуацию на Донбассе нужно будет посмотреть свежим взглядом", – объясняет он.

О том, что смена руководства армии может быть связана с Донбассом говорит "Сегодня" и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Ситуация на Донбассе нестабильна. Кроме того, весной Путин сосредотачивал войска на украинских границах, сейчас он также наращивает военные силы на севере, используя совместные с Беларусью учения "Запад-2021". Это мощная ударная группировка, которую могут использовать против Украины. Вполне логично, что власти Украины решили сменить руководство ВСУ", – говорит Романенко.

Игорь Романенко не исключает обострения ситуации на Донбассе / Фото: Facebook

Кто стал новым главнокомандующим ВСУ

Новым главнокомандующим Зеленский назначил Валерия Залужного – 48-летнего генерала-майора, родом из города Новогорад-Волынский Житомирской области.

В 2007-2009 годах был командиром 24-й отдельной механизированной бригады.

В 2009-2012 годах – командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

С 2017 года – начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ

С 2018 года – начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего объединенных сил.

С 2019 года – командующим войсками оперативного командования "Север".

Согласно последней декларации, Залужный женат и владеет лишь автомобилем Chery 2010 года выпуска. Его жене Елене принадлежит дом на 62,9 м² и 4 земельных участка общей площадью 4,7м² в пгт. Овидиополь Одесской области.

Всего за 2020 год Залужный задекларировал только официальную заработную плату в размере почти 600 тысяч гривен. Других активов у военного нет.

Новым главнокомандующим стал Валерий Залужный / Фото: Facebook

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ. Тогда одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.