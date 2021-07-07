Коронавирус в Украине. Количество новых случаев продолжает расти

В Украине за последние сутки выявили 610 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 69 случаев больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 238 974 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 22 украинца (всего – 52 537). Вылечить удалось 2 174 353 инфицированных (1666 – за последние сутки).
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что в ООН заявили, что COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма. По состоянию на 1 июня 29% всех направлений в мире полностью закрыты для туризма.
Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen. Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы.
Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
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