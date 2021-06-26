Коронавирус идет на спад? Сколько заболевших выявили в Украине

За последние сутки в стране зафиксировали больше выздоровевших, чем заболевших

В Украине за последние сутки выявили 756 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

За все время пандемии коронавируса в Украине инфекцию подтвердили у 2 233 546 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 35 человек (всего – 52 269 украинцев). В то же время побороли коронавирусную инфекцию 1 835 заболевших (2 161 972 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что коронавирус "Дельта" проник в Украину из одной из семи стран. Совет нацбезопасности установил три меры противостояния мутировавшей инфекции.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: