Коронавирус, итоги недели. До 50 тыс. больных в сутки и вакцинация детей от 5 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе в Украине фиксировали новые антирекорды COVID-случаев в сутки. Две области уже находятся в красной зоне, а еще 15 регионов перешли в оранжевую зону адаптивного карантина.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

Реклама

Коронавирус в Украине

За все время пандемии в Украине заболело – 4 042 469 человек, а выздоровели – 3 618 402 человека. Зафиксировано 100 125 летальных исходов. Всего провели 18 009 334 ПЦР-тестирований.

А недавно в стране был антирекорд по COVID-случаям з все время пандемии. За сутки 28 января зафиксировали 37 351 заболевших.

Пик COVID-заболеваемости

Самые высокие показатели заболеваемости ковидом в Украине будут уже на следующей неделе, максимум в течении двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки. Об этом заявил замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

Реклама

"Нам предстоит ожидать пикового периода в течение следующей недели, максимум через 2 недели. А вот сколько будет реально обнаруженных (случаев, – Ред.) – здесь сказать гораздо труднее", – заявил Бровченко.

Доктор наук навел в качестве примера ситуацию в столице, где 28 января обнаружили около 7000 случаев коронавируса. Однако на следующей день этот показатель упал до 2500.

"Из-за задержки таких обнародований данных только по Киеву у нас есть погрешность между реальной заболеваемостью и статистикой около 5 тысяч случаев", – объяснил он.

Из-за таких погрешностей в Украине сложно спрогнозировать показатели заболеваемости с точностью до тысячи. Скорее всего, больше всего новых случаев будет в следующую пятницу и субботу – около 50 тысяч с погрешностью в 5 тысяч.

Реклама

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человек, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, получили две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек. Всего провели 30 279 598 прививок.

Прививки против COVID-19 для детей

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Однако, если производители вакцин внесут изменения в инструкцию, то Минздрав не будет ставить блок и будут вакцинировать детей от 5 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Ни один производитель вакцины на сегодняшний день не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которые используются для вакцинации против COVID-19, чтобы дать возможность вакцинироваться детям от 5 до 12 лет", – говорит Виктор Ляшко.

На сегодняшний день в Украине вакцинируют детей от 12 лет и старше. Соответствующие препараты зарегистрированы в стране. "Соответствующие изменения в инструкции были внесены. Если разрешат вакцинировать детей от 5 лет, то мы точно не будем ставить блок, чтобы расширить контингент украинцев, подлежащих прививке", – добавил Виктор Ляшко. "Молнупиравир" для украинцев В Украине появятся таблетки от коронавируса "Молнупиравир" для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес;

возраст более 60 лет;

сахарный диабет;

болезни сердца. "Молнупиравир" — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

Плохие COVID-показатели в 6 областях

В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень скоро. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.

"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он.

Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно.

По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпидопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом.

Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.

Тотальный локдаун

Тотальный локдаун

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что локдаун стране пока не грозит.

"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходили вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко.

Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно.

Карантинные зоны

В красную зону попали следующие области:

Ивано-Франковская

Ровенская

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

Винницкая

Волынская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Луганская

Львовская

Одесская

Сумская

Тернопольская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Конец пандемии В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса. Это может произойти из-за высоких показателей вакцинации в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал министр здравоохранения.

Ранее мы писали: