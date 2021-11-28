Коронавирус, итоги недели. Новый штамм "Омикрон" и массовая вакцинация детей

Какая ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнюю неделю зафиксировано почти 90 тысяч новых случаев коронавируса. Желтая зона карантина расширилась, и теперь там пять регионов. Тем временем украинцев пугают новым штаммом вируса "Омикрон".

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

Реклама

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября, в Украине зафиксировали 89 080 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие недели. Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял 115 304, а перед этим – 142 206.

Коронавирус в Украине. Данные Минздрава

За прошлые сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировано 7483 новых случаев COVID-19 (заболело детей – 774, медработников – 105). Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах:

в Киеве (549);

Днепропетровской (698);

Винницкой (548);

Киевской (433);

Запорожской (415) областях.

Новый штамм "Омикрон"

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.

Реклама

Чем опасен новый штамм?

В несколько раз заразнее "Дельты";

Более стойкий к вакцинам;

Большое количество мутаций.

"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", – сказал профессор иммунологии Денни Альтман.

Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.

Из-за этого Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.

Реклама

Вакцинация в Украине

В Минздраве уточнили, что в Украине вчера вакцинировали 139 476 человек против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить бустерную дозу вакцины украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.

Кроме того, в Украине полный курс прививки от COVID-19 прошли 70 тыс. детей. Месяц назад вакцинироваться разрешили всем детям от 12 лет, и прививки начали делать массово.

Что с карантином?

28 ноября в Украине расширилась желтая зона. Теперь ей соответствуют 5 областей. В оранжевой зоне сейчас только Полтавская область.

Красная зона

г. Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Закарпатская,

Черновицкая,

Харьковская.

При этом сначала во Львове учащиеся 5-11 классов с 22 ноября продолжили обучение в очном формате. Также в городе отменили часть и других правил. Однако вскоре комиссия ТЭБ и ЧС продлила жесткий карантин в городе до 13 декабря.

Для бизнеса в желтой зоне ввели жесткие ограничения

Уже с 1 декабря бизнес в Украине не сможет самостоятельно выбирать модель своей работы в желтых зонах карантина.

С первого дня зимы посещать общественные заведения в населенных пунктах желтой зоны можно будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий сертификат.

Кто потеряет работу из-за отсутствия COVID-сертификата

С 9 декабря в Украине начнется вторая волна отстранения непривитых работников. Власти расширили список организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться.

Каких работников добавили в список:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Что происходит в больницах

Хотя ситуация с коронавирусом улучшается, в некоторых больницах все еще много пациентов.

Например, в больнице Днепра больные лежат прямо в столовой медучреждения.

"Лежим в столовой все вместе, мужчины, женщины, только поступившие, уже почти излечившиеся. Включили отопление, которое так шпарит, что дышать еще тяжелее, выручает только кислород. Персонал, которому безмерно благодарен, работает на разрыв", – поделился один из пациентов Максим.

Тем временем доктор Евгений Комаровский заявил, что число умерших от коронавируса в течении суток надо однозначно умножать на два.