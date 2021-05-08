Коронавирус не отпускает: в Украине стало больше заболевших

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Украине за прошедшие сутки, 7 мая, выявили 8710 новых больных COVID-19. Это на 306 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Вылечиться за последние 24 часа удалось 19 408 пациентам с коронавирусом. Умерли 370 украинцев (вчера – 379).
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
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За все время эпидемии коронавируса в Украине насчитали 2 млн 114 тыс. заразившихся, 1,75 млн выздоровевших и 46 200 летальных случаев.
Напомним, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая. Впрочем, министр здравоохранения Максим Степанов уже констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии.
С темпами вакцинации в стране тоже не все радужно. Президент требует от правительства, чтобы ко Дню Независимости большинство украинцев уже имели прививку от коронавируса. Но для этого темпы вакцинации нужно значительно ускорить.
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