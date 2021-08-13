Коронавирус снова накрывает Украину. Сколько случаев обнаружили за сутки

В Украине за последние сутки, 12 августа, зафиксировали 1263 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 16 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

В четверг от болезни умерли 44 украинца, за все время вирус унес жизни 53 217 наших граждан. Вылечить вчера удалось 1007 человек, всего – 2 195 798.

С начала эпидемии коронавирус подтвердили у 2 263 864 человека.

Реклама

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Как защититься от ковида?

В Минздраве считают, что лучший способ – массовая вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Также читайте другие новости по теме: