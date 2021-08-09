Коронавирус в Украине убавил обороты: сколько случаев за сутки

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Коллаж "Сегодня"
В Украине за последние сутки, 8 августа, зафиксировали 300 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это вдвое меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
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За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5 украинцев (всего – 53 100). Вылечить удалось 2 191 202 заболевших (281 – за последние сутки).
Летом в Украине значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. В течение этих трех месяцев ежедневно фиксировали примерно 300-1000 новых заболевших. При этом в марте и апреле прирост больных составлял от 10 до 20 тысяч.
Сейчас же, несмотря на небольшую заболеваемость, власти опасаются другой проблемы – нового штамма "Дельта", который быстро распространяется по миру и считается более опасным за другие мутации.
Что еще говорят о коронавирусе в Украине:
- Главный санврач Украины Игорь Кузин обратил внимание, что штамм коронавируса "Дельта" уже есть на территории Украины и активно распространяется.
- Кузин добавил, что на сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна с приходом осени – кардинального ухудшения эпидситуации в стране не наблюдается.
Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
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