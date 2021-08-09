Коронавирус в Украине убавил обороты: сколько случаев за сутки

В стране на выходных обычно значительно меньше новых заболевших, чем в будние дни. Появились новые данные

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 8 августа, зафиксировали 300 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это вдвое меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5 украинцев (всего – 53 100). Вылечить удалось 2 191 202 заболевших (281 – за последние сутки).

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Коронавирус в Украине 9 августа. Источник: Минздрав

Летом в Украине значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. В течение этих трех месяцев ежедневно фиксировали примерно 300-1000 новых заболевших. При этом в марте и апреле прирост больных составлял от 10 до 20 тысяч.

Сейчас же, несмотря на небольшую заболеваемость, власти опасаются другой проблемы – нового штамма "Дельта", который быстро распространяется по миру и считается более опасным за другие мутации.

Что еще говорят о коронавирусе в Украине:

Главный санврач Украины Игорь Кузин обратил внимание, что штамм коронавируса "Дельта" уже есть на территории Украины и активно распространяется.

и активно распространяется. Кузин добавил, что на сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна с приходом осени – кардинального ухудшения эпидситуации в стране не наблюдается.

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