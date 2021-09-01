В Украине растет заболеваемость COVID-19. Сколько новых случаев выявили за сутки

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2075 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 719 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 288 371 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 украинца (всего – 53 833). Вылечить удалось 2 208 865 инфицированных (925 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – остатки препаратов значат, что очистные сооружения не справляются.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: