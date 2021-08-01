Коронавирус в Украине: сколько заболевших за сутки

За все время пандемии в Украине выявили более 2,25 млн новых случаев COVID-19

Коронавирус в Украине не утихает. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Украине в субботу, 31 июля, зафиксировали 484 новых случаев коронавируса. Для сравнения, сутками ранее было 916 случаев.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего в Украине за весь период эпидемии 2 253 269 человек заболели COVID-19.

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За 31 июля вылечился 131 человек, а с начала пандемии выздоровели – 2 186 994. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6 украинцев (с начала эпидемии – 52 951).

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса: