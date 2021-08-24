Коронавирус в Украине. В каких областях больше всего случаев за сутки

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 23 августа, зафиксировали 692 новых случаев коронавируса. Это на 82 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего COVID-19 подтвердили у 2 275 863 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 27 украинцев (всего – 53 501). Вылечить удалось 2 201 778 инфицированных (345 – за последние сутки).

Коронавирус 24 августа. Источник: Минздрав

За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

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Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

О вспышке коронавируса в одесском детском лагере смотрите в сюжете: