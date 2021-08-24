Коронавирус в Украине. В каких областях больше всего случаев за сутки

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"
В Украине за прошлые сутки, 23 августа, зафиксировали 692 новых случаев коронавируса. Это на 82 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
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Всего COVID-19 подтвердили у 2 275 863 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 27 украинцев (всего – 53 501). Вылечить удалось 2 201 778 инфицированных (345 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
Как в Украине борются с новым штаммом
После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.
- Также изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
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