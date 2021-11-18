Коронавирус в Украине. За прошедшие сутки подтвердили еще более 20 тысяч новых случаев

В Украине зафиксировали еще более 20 тысяч новых больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 907 человек;

летальных исходов – 752;

поправилось – 19 633 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

г. Киев – 1483 случаев;

Винницкая область – 929 случая;

Волынская область – 685 случай;

Днепропетровская область – 1892 случаев;

Донецкая область – 1203 случая;

Житомирская область – 816 случаев;

Закарпатская область – 462 случая;

Запорожская область – 1240 случаев;

Ивано-Франковская область – 819 случаев;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 330 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 900 случаев;

Одесская область – 1055 случаев;

Полтавская область – 1100 случаев;

Ровенская область – 656 случаев;

Сумская область – 549 случаев;

Тернопольская область – 467 случаев;

Харьковская область – 759 случаев;

Херсонская область – 370 случаев;

Хмельницкая область – 941 случай;

Черкасская область – 729 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 737 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали: