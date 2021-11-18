Коронавирус в Украине. За прошедшие сутки подтвердили еще более 20 тысяч новых случаев

В Украине зафиксировали еще более 20 тысяч новых больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 907 человек;
- летальных исходов – 752;
- поправилось – 19 633 человек.
Количество зараженных в регионах в сутки:
- г. Киев – 1483 случаев;
- Винницкая область – 929 случая;
- Волынская область – 685 случай;
- Днепропетровская область – 1892 случаев;
- Донецкая область – 1203 случая;
- Житомирская область – 816 случаев;
- Закарпатская область – 462 случая;
- Запорожская область – 1240 случаев;
- Ивано-Франковская область – 819 случаев;
- Киевская область – 976 случаев;
- Кировоградская область – 214 случаев;
- Луганская область – 330 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 900 случаев;
- Одесская область – 1055 случаев;
- Полтавская область – 1100 случаев;
- Ровенская область – 656 случаев;
- Сумская область – 549 случаев;
- Тернопольская область – 467 случаев;
- Харьковская область – 759 случаев;
- Херсонская область – 370 случаев;
- Хмельницкая область – 941 случай;
- Черкасская область – 729 случай;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 737 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
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