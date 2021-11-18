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Коронавирус в Украине. За прошедшие сутки подтвердили еще более 20 тысяч новых случаев

Инна Собора
18 ноября, 08:13
"Лидером" по заболеваемости остается Днепропетровская область – там почти 1 900 новых больных

В Украине зафиксировали еще более 20 тысяч новых больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 907 человек;
  • летальных исходов – 752;
  • поправилось – 19 633 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1483 случаев;
  • Винницкая область – 929 случая;
  • Волынская область – 685 случай;
  • Днепропетровская область – 1892 случаев;
  • Донецкая область – 1203 случая;
  • Житомирская область – 816 случаев;
  • Закарпатская область – 462 случая;
  • Запорожская область – 1240 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 819 случаев;
  • Киевская область – 976 случаев;
  • Кировоградская область – 214 случаев;
  • Луганская область – 330 случаев;
  • Львовская область – 1021 случай;
  • Николаевская область – 900 случаев;
  • Одесская область – 1055 случаев;
  • Полтавская область – 1100 случаев;
  • Ровенская область – 656 случаев;
  • Сумская область – 549 случаев;
  • Тернопольская область – 467 случаев;
  • Харьковская область – 759 случаев;
  • Херсонская область – 370 случаев;
  • Хмельницкая область – 941 случай;
  • Черкасская область – 729 случай;
  • Черновицкая область – 258 случаев;
  • Черниговская область – 737 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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