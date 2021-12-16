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Коронавирус в Украине. За сутки болезнь обнаружили у еще более 9 тысяч человек

Инна Собора
16 декабря, 08:11
Среди них 864 ребенка и 115 медработников, у которых вчера подтвердили COVID-19

Количество больных коронавирусом продолжает расти / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2089 человек;
  • летальных исходов – 355;
  • выздоровело – 25 499 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1478;
  • Винницкая область – 305;
  • Волынская область – 419;
  • Днепропетровская область – 386;
  • Донецкая область – 473;
  • Житомирская область – 325;
  • Закарпатская область – 427;
  • Запорожская область – 529;
  • Ивано-Франковская область – 318;
  • Киевская область – 397;
  • Кировоградская область – 156;
  • Луганская область – 83;
  • Львовская область – 485;
  • Николаевская область – 297;
  • Одесская область – 400;
  • Полтавская область – 642;
  • Ровенская область – 270;
  • Сумская область – 231;
  • Тернопольская область – 268;
  • Харьковская область – 314;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 398;
  • Черкасская область – 392;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 332.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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