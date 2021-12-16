Коронавирус в Украине. За сутки болезнь обнаружили у еще более 9 тысяч человек

Количество больных коронавирусом продолжает расти / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2089 человек;

летальных исходов – 355;

выздоровело – 25 499 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровенская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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