Коронавирус в Украине. За сутки болезнь обнаружили у еще более 9 тысяч человек

Количество больных коронавирусом продолжает расти / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2089 человек;
- летальных исходов – 355;
- выздоровело – 25 499 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1478;
- Винницкая область – 305;
- Волынская область – 419;
- Днепропетровская область – 386;
- Донецкая область – 473;
- Житомирская область – 325;
- Закарпатская область – 427;
- Запорожская область – 529;
- Ивано-Франковская область – 318;
- Киевская область – 397;
- Кировоградская область – 156;
- Луганская область – 83;
- Львовская область – 485;
- Николаевская область – 297;
- Одесская область – 400;
- Полтавская область – 642;
- Ровенская область – 270;
- Сумская область – 231;
- Тернопольская область – 268;
- Харьковская область – 314;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 398;
- Черкасская область – 392;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 332.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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