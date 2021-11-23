Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 12 тыс. новых COVID-случаев

В Украине до сих пор ограничения из-за распространения коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 058, а медработников – 231.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 055 человек;

летальных исходов – 720;

выздоровело – 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 353 136 человек;

выздоровело – 2 796 597 человек;

летальных исходов – 82 318.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1631 случай;

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 571 случай;

Днепропетровская область – 1310 случаев;

Донецкая область – 929 случаев;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 390 случаев;

Запорожская область – 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 830 случаев;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 233 случая;

Львовская область – 540 случаев;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 439 случаев;

Полтавская область – 1141 случай;

Ровенская область – 516 случаев;

Сумская область – 255 случаев;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 407 случаев;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 585 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черниговская область – 229 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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