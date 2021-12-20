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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 2 тыс. новых случаев

Юлия Гаврилюк
20 декабря, 08:14
За все время пандемии в стране заболело – 3 610 687 человек, а выздоровели – 3 338 555 человек

В Украине уменьшилась заболеваемость на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 декабря 2021 в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 497;
  • Винницкая область – 69;
  • Волынская область – 170;
  • Днепропетровская область – 50;
  • Донецкая область – 121;
  • Житомирская область – 123;
  • Закарпатская область – 65;
  • Запорожская область – 110;
  • Ивано-Франковская область – 101;
  • Киевская область – 121;
  • Кировоградская область – 74;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 124;
  • Николаевская область – 89;
  • Одесская область – 63;
  • Полтавская область – 56;
  • Ровенская область – 51;
  • Сумская область – 47;
  • Тернопольская область – 98;
  • Харьковская область – 133;
  • Херсонская область – 0;
  • Хмельницкая область – 77;
  • Черкасская область – 132;
  • Черновицкая область – 78;
  • Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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