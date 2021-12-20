Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 2 тыс. новых случаев

В Украине уменьшилась заболеваемость на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 19 декабря 2021 в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 497;
- Винницкая область – 69;
- Волынская область – 170;
- Днепропетровская область – 50;
- Донецкая область – 121;
- Житомирская область – 123;
- Закарпатская область – 65;
- Запорожская область – 110;
- Ивано-Франковская область – 101;
- Киевская область – 121;
- Кировоградская область – 74;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 124;
- Николаевская область – 89;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 56;
- Ровенская область – 51;
- Сумская область – 47;
- Тернопольская область – 98;
- Харьковская область – 133;
- Херсонская область – 0;
- Хмельницкая область – 77;
- Черкасская область – 132;
- Черновицкая область – 78;
- Черниговская область – 81.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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