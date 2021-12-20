Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 2 тыс. новых случаев

В Украине уменьшилась заболеваемость на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 декабря 2021 в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровенская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали: