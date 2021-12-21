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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 6 тыс. новых случаев

Ольга Кравченко
21 декабря, 08:29
За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человека

В Украине снова увеличилась заболеваемость на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случаев больше, чем сутками ранее.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 1 061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человека. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирование.

Данные за сутки / Фото: Минздрав

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • Киев – 1496;
  • Винницкая область – 147;
  • Волынская область – 279;
  • Днепропетровская область – 118;
  • Донецкая область – 413;
  • Житомирская область – 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область – 344;
  • Ивано-Франковская область – 80;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область – 165;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область – 122;
  • Тернопольская область – 84;
  • Харьковская область – 155;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 236;
  • Черкасская область – 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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