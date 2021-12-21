Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 6 тыс. новых случаев

В Украине снова увеличилась заболеваемость на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случаев больше, чем сутками ранее.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 1 061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человека. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирование.
Данные за сутки / Фото: Минздрав
Количество зараженных в регионах за сутки:
- Киев – 1496;
- Винницкая область – 147;
- Волынская область – 279;
- Днепропетровская область – 118;
- Донецкая область – 413;
- Житомирская область – 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область – 344;
- Ивано-Франковская область – 80;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область – 165;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область – 122;
- Тернопольская область – 84;
- Харьковская область – 155;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 236;
- Черкасская область – 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область – 111.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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