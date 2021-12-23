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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 7 тыс. новых случаев

Ольга Кравченко
23 декабря, 08:21
За все время пандемии в Украине умерли 94 184 человека

В Украине снова увеличилась заболеваемость COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболел – 3 630 391 человек;
  • выздоровели – 3 393 420 человек;
  • летальных случаев – 94 184;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

Выздоровели в Украине более 3 млн человек / Фото: Минздрав

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1211;
  • Винницкая область – 201;
  • Волынская область – 221;
  • Днепропетровская область – 231;
  • Донецкая область – 531;
  • Житомирская область – 243;
  • Закарпатская область – 279;
  • Запорожская область – 303;
  • Ивано-Франковская область – 298;
  • Киевская область – 355;
  • Кировоградская область – 73;
  • Луганская область – 59;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 198;
  • Одесская область – 174;
  • Полтавская область – 495;
  • Ровенская область – 208;
  • Сумская область – 228;
  • Тернопольская область – 246;
  • Харьковская область – 259;
  • Херсонская область – 77;
  • Хмельницкая область – 387;
  • Черкасская область – 223;
  • Черновицкая область – 117;
  • Черниговская область – 278.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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