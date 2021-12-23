Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 7 тыс. новых случаев

В Украине снова увеличилась заболеваемость COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За все время пандемии в Украине:

заболел – 3 630 391 человек;

выздоровели – 3 393 420 человек;

летальных случаев – 94 184;

проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

Выздоровели в Украине более 3 млн человек / Фото: Минздрав

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1211;

Винницкая область – 201;

Волынская область – 221;

Днепропетровская область – 231;

Донецкая область – 531;

Житомирская область – 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область – 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область – 355;

Кировоградская область – 73;

Луганская область – 59;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 198;

Одесская область – 174;

Полтавская область – 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область – 259;

Херсонская область – 77;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 278.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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