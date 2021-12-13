Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 4 тысяч новых больных

Число заболевших за выходные значительно уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Кроме того, вчера в результате коронавируса:
- госпитализировано – 1456 человек;
- летальных исходов – 188;
- поправилось – 9966 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 570;
- Винницкая область – 120;
- Волынская область – 310;
- Днепропетровская область – 283;
- Донецкая область – 107;
- Житомирская область – 189;
- Закарпатская область – 111;
- Запорожская область – 130;
- Ивано-Франковская область – 146;
- Киевская область – 160;
- Кировоградская область – 125;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 186;
- Николаевская область – 236;
- Одесская область – 394;
- Полтавская область – 201;
- Ровенская область – 57;
- Сумская область – 76;
- Тернопольская область – 107;
- Харьковская область – 140;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 86;
- Черкасская область – 225;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 28.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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