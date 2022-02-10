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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 41 тысяч новых заболевших

Инна Собора
10 февраля, 08:11
Больше всего новых случаев в Одесской области – почти 4 тысячи

В Украине растет количество больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, что на 3 тысячи больше, чем сутками раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных 3486 детей и 1101 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4 128 человек;
  • летальных исходов – 280;
  • поправилось – 16 628 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 4 421 741 человек. Умерли от коронавируса 102 167 человек.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 3880;
  • Винницкая область – 1001;
  • Волынская область – 1118;
  • Днепропетровская область – 2420;
  • Донецкая область – 1545;
  • Житомирская область – 2602;
  • Закарпатская область – 928;
  • Запорожская область – 1423;
  • Ивано-Франковская область – 1441;
  • Киевская область – 1373;
  • Кировоградская область – 494;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 2280;
  • Николаевская область – 957;
  • Одесская область – 3918;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровенская область – 1917;
  • Сумская область – 1471;
  • Тернопольская область – 1379;
  • Харьковская область – 2016;
  • Херсонская область – 1373;
  • Хмельницкая область – 2109;
  • Черкасская область – 1232;
  • Черновицкая область – 1062;
  • Черниговская область – 1476.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

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