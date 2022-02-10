Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 41 тысяч новых заболевших

В Украине растет количество больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, что на 3 тысячи больше, чем сутками раньше.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Среди новых больных 3486 детей и 1101 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 128 человек;
- летальных исходов – 280;
- поправилось – 16 628 человек.
За все время пандемии в Украине заболел 4 421 741 человек. Умерли от коронавируса 102 167 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 3880;
- Винницкая область – 1001;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2420;
- Донецкая область – 1545;
- Житомирская область – 2602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1423;
- Ивано-Франковская область – 1441;
- Киевская область – 1373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3918;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1917;
- Сумская область – 1471;
- Тернопольская область – 1379;
- Харьковская область – 2016;
- Херсонская область – 1373;
- Хмельницкая область – 2109;
- Черкасская область – 1232;
- Черновицкая область – 1062;
- Черниговская область – 1476.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
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