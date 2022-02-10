Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 41 тысяч новых заболевших

В Украине растет количество больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, что на 3 тысячи больше, чем сутками раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных 3486 детей и 1101 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 128 человек;

летальных исходов – 280;

поправилось – 16 628 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 4 421 741 человек. Умерли от коронавируса 102 167 человек.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

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