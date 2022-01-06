Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 6 тыс. новых случаев

В стране продолжают фиксировать новые случаи вируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 5 января в Украине зафиксировали 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 240, медработников – 182.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 2028 человек;

летальных исходов – 187;

выздоровели – 9121 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 689 291 человек;

выздоровели – 3 500 914 человек;

летальных исходов – 96 896;

проведено ПЦР-тестирование – 16 898 750.

Выздоровело за время пандемии 3 500 914 человек / Фото: Минздрав

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Вакцинация в Украине

За сутки 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

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