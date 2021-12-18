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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 7 тыс. случаев заражения

Юлия Гаврилюк
18 декабря, 08:13
За все время пандемии в Украине заболело – 3 604 549 человек, а летальных исходов – 92 929

Минздрав обновил COVID-статистику / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 17 декабря в Украине обнаружили 7 503 новых подтвержденных случая COVID-19 (из них детей – 674, медработников – 154).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2 018 человек, а летальных исходов – 288. Кроме того, выздоровели 18 534 человека.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 324 999 человек.

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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 1395;
  • Винницкая область – 226;
  • Волынская область – 327;
  • Днепропетровская область – 319;
  • Донецкая область – 325;
  • Житомирская область – 186;
  • Закарпатская область – 260;
  • Запорожская область – 375;
  • Ивано-Франковская область – 222;
  • Киевская область – 390;
  • Кировоградская область – 109;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 370;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 389;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровенская область – 197;
  • Сумская область – 143;
  • Тернопольская область – 175;
  • Харьковская область – 278;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 293;
  • Черкасская область – 316;
  • Черновицкая область – 178;
  • Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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