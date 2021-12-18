Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 7 тыс. случаев заражения

Минздрав обновил COVID-статистику / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 17 декабря в Украине обнаружили 7 503 новых подтвержденных случая COVID-19 (из них детей – 674, медработников – 154).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 2 018 человек, а летальных исходов – 288. Кроме того, выздоровели 18 534 человека.
За все время пандемии в Украине выздоровели 3 324 999 человек.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 1395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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